مليشيا الحوثي تغلق 4 مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أغلقت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين 1 يونيو/حزيران، أربعة مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء، قالت انها رفضت استقبال الحالات المصابة بفيروس ”كورونا“.

وبحسب وكالة ”سبأ“، بنسختها الحوثية، فإن سلطات الانقلاب بصنعاء، أغلقت أربعة مستشفيات خاصة لعدم التزامها بشروط مكافحة العدوى وتخصيص أقسام عزل ورفضها استقبال الحالات المرضية المشتبهة.

وقالت ان الوزارة خصصت الأرقام التالية (468156) (468155) (776090003) للابلاغ عن رفض أي مستشفى خاص استقبال الحالات المرضية المشتبهة.