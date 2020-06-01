مسؤولان يمنيان:السعودية مانح مهم وأنقذت بلادنا مليشيا الحوثي تغلق 4 مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء اليمن بلا سلاح في مواجهة فيروس كورونا والوضع سيئ للغاية فرنسا والمانيا: انهاء الازمة اليمنية مسؤولية سعودية صندوق أممي:90بالمئة من خدماتنا ستتوقف باليمن لندن تخصص 160 مليون جنيه استرليني لمحاربة كورونا في اليمن رونالدو الظاهر يضع ميسي وصلاح ضمن أفضل 5لاعبين ويتجاهل كريستيانو ليبيا...حكومة الوفاق وحفتر على طاولة المفاوضات مجدداً كسر زحف للحوثيون من 4 اتجاهات بالحديدة و قطر توافق على سفير جديد لدولة عربية وقفت ضدها
أغلقت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين 1 يونيو/حزيران، أربعة مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء، قالت انها رفضت استقبال الحالات المصابة بفيروس ”كورونا“.
وبحسب وكالة ”سبأ“، بنسختها الحوثية، فإن سلطات الانقلاب بصنعاء، أغلقت أربعة مستشفيات خاصة لعدم التزامها بشروط مكافحة العدوى وتخصيص أقسام عزل ورفضها استقبال الحالات المرضية المشتبهة.
وقالت ان الوزارة خصصت الأرقام التالية (468156) (468155) (776090003) للابلاغ عن رفض أي مستشفى خاص استقبال الحالات المرضية المشتبهة.