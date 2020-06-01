مسؤولان يمنيان:السعودية مانح مهم وأنقذت بلادنا مليشيا الحوثي تغلق 4 مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء اليمن بلا سلاح في مواجهة فيروس كورونا والوضع سيئ للغاية فرنسا والمانيا: انهاء الازمة اليمنية مسؤولية سعودية صندوق أممي:90بالمئة من خدماتنا ستتوقف باليمن لندن تخصص 160 مليون جنيه استرليني لمحاربة كورونا في اليمن رونالدو الظاهر يضع ميسي وصلاح ضمن أفضل 5لاعبين ويتجاهل كريستيانو ليبيا...حكومة الوفاق وحفتر على طاولة المفاوضات مجدداً كسر زحف للحوثيون من 4 اتجاهات بالحديدة و قطر توافق على سفير جديد لدولة عربية وقفت ضدها
أكدت فرنسا وألمانيا، "مسؤولية السعودية" عن إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإيجاد حل سلمي للأزمة التي تمر بها بلادهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مندوبا البلدين لدى الأمم المتحدة السفير الألماني "كريستوف هويسجن" ونظيره الفرنسي "نيكولاس دي ريفيير" مساء الإثنين، بمناسبة تولي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز على التوالي.
وقال السفير الألماني، في البيان، إن بلاده "توقفت عن بيع السلاح للسعودية، وأن المملكة تقع عليها مسؤولية كبيرة في إنهاء العنف حيث تقود تحالفا يشن هجمات جوية في أرجاء اليمن".
وأضاف: "نحتاج من السعودية أن تقوم بدور مهم للغاية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".
بدروه، أكد السفير الفرنسي اتفاقه الكامل مع نظيره الألماني، معربا عن أمله أن يؤدي المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده الثلاثاء في جمع الموارد المالية الكافية لمواجهة التداعيات المترتبة على الأزمة اليمنية.
وتعقد الأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية، اليوم، مؤتمرا للمانحين الدوليين لتدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.