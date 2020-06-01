كسر زحف للحوثيون من 4 اتجاهات بالحديدة و

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء الاثنين، مقتل وإصابة العديد من مليشيات "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الحديدة.

وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، أن "مليشيات الحوثيين نفذوا زحفا واسعا من جهتي الجنوب والشرق باتجاه وادي ظمي والمزارع المطلة على حيس، ومن جهتي الشمال والغرب بإتجاه خط الخوخة حيس ووادي نخلة وبيت بيش".

وأضافت أن "القوات المشتركة استدرجت عناصر الحوثيين وانقضت عليهم بشكل مفاجئ بالأسلحة المناسبة".

وأكدت "تمكن القوات من كسر الزحف، ومقتل وجرح العشرات من الحوثيين".