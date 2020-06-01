تحركات روسية عليا للسيطرة علي واحد من أهم المطارات العربية

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 صباحاً / مارب برس - وكالات

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بعد أيام قليلة من تعيين يفيموف مبعوثا رئاسيا خاصا، وتوقيع بوتين على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، كشفت مصادر إعلامية محلية عن اعتزام موسكو استئجار مطار القامشلي بمحافظة الحسكة (شمال شرق) الخاضع لسيطرة النظام السوري، لمدة 49 عاماً، في إطار اتفاق سيتم توقيعه مع النظام السوري.

المصادر تحدثت عن مخطط روسي للاستيلاء على المطار، كما هو حال مطار حميميم العسكري في الساحل السوري.

وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن روسيا تحاول تشكيل قوة لها، وخاصة من العشائر العربية في المنطقة، على رأسها عشائر الجوالة والجبور والطي والشرابيين والبكارة، موضحة أن روسيا رصدت مبالغ مالية تتراوح بين 250 إلى 500 دولار أمريكي شهرياً، لإغراء الشباب، والإعفاء من التجنيد الإجباري ضمن قوات النظام، زاعمة أن مهمة المليشيات ستكون حماية آبار النفط في المنطقة، بعيداً عن العمليات القتالية والمعارك.

وحسب لـ”القدس العربي” فإن ما تشهده الحسكة من تمدد روسي، يؤكد سعي الأخيرة إلى تقوية وجودها في المدينة الغنية بالثروات النفطية والزراعية (الحبوب، القطن.

ولفت المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه إلى الأنباء عن قيام روسيا بتشكيل مليشيا عسكرية من أبناء العشائر في الحسكة،

وقال: “تخطط روسيا لوجود طويل في سوريا، والسيطرة على قاعدة جوية في الحسكة التي تقع في أقصى شمال سوريا، تأتي خدمة لهذا الهدف”.