قطر توافق على سفير جديد لدولة عربية وقفت ضدها

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موافقة الحكومة القطرية على ترشيح عبد الرحيم الصديق سفيرا للخرطوم لدى الدوحة. وقالت الوزارة، في بيان، إنها “تلقَّت موافقة الحكومة القطرية على ترشيح عبد الرحيم الصديق سفيراً فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى قطر”.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن الصديق، الذي يعد أول سفير للسودان يتم قبول ترشيحه لدى قطر، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وفي الأول من يونيو/ حزيران 2019، أعلنت الخارجية السودانية استدعاء سفيرها لدى قطر فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم للتشاور، لعدة ساعات.
. ومن 27 أبريل/ نيسان وحتى 4 مايو/ آيار الماضيين، أعلنت الوزارة موافقة 9 دول بينها تركيا والولايات المتحدة وسويسرا على ترشيح سفراء للسودان لديها.
وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم تعد أحد أبرز الملفات على طاولة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك. وتعتبر حكومة حمدوك الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير (1989- 2019) من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية.