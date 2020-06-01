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اليمن تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ في 5 محافظات

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الصحة، الاثنين 1 يونيو/حزيران، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، في خمس محافظات، بينها 4 وفيات، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى (354) حالة، بينها (84) وفاة و(14) تعافي. 

وقالت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19، إنها سجلت خلال الساعات الأخيرة، (31) حالة جديدة بينها (4) وفيات في خمس محافظات يمنية. 

وأوضحت أن الحالات المسجلة بلغت (14) في ‎تعز منها حالتا وفاة، (8) في ‎حضرموت، و(4) في الضالع منها حالة وفاة، و(3)في ‎عدن، (2) في ‎لحج، منها حالة وفاة". 

وأكدت لجنة الطوارئ ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 354 حالة بينها 84 وفاة، و14 حالة تعافي. 

جدير بالذكر أن هذه الإحصاءات لا تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التي ترفض الإفصاح عن أعداد الحالات المصابة والمشتبه بها بفيروس كورونا، لأسباب غير معروفة.

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