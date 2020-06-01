اليمن تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ في 5 محافظات ”أطباء بلا حدود“ تعلن نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس ”كورونا“ في عدن علي محسن الأحمر: السعودية سباقة دوما لنجدة اليمن ومؤتمر المانحين لفتة كبيرة شابة سعودية تقلب موازين المجتمع السعودي.. وتدعو للتمرد والمواجهة الشرطي الذي أشعل أمريكا بالمظاهرات.. يخضع للتفتيش كل 15 دقيقة خوفا من إقدامه على الانتحار تحـ.ـذير أمريكي من فيروس جديد فتاك أكثر من كورونا بعشرات المرات.. سيقضي على نصف البشرية وهذا مكان انطلاقته أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية خصوصا والجزيرة عموماً منظمة الصحة العالمية تكشف عن نتائج مخيفة ومقلقة للعالم بخصوص كورونا شعب مسلم متوسط أعمارهم إلى 145 عاماً.. نساؤهم يلدن حتى الـ70 ومرض السرطان يهابهم.. ماذا تعرف عن ”الهونزا“؟ صراع تنافسي جديد بين السعودية وقطر ..
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين 1 يونيو/حزيران، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، في خمس محافظات، بينها 4 وفيات، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى (354) حالة، بينها (84) وفاة و(14) تعافي.
وقالت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19، إنها سجلت خلال الساعات الأخيرة، (31) حالة جديدة بينها (4) وفيات في خمس محافظات يمنية.
وأوضحت أن الحالات المسجلة بلغت (14) في تعز منها حالتا وفاة، (8) في حضرموت، و(4) في الضالع منها حالة وفاة، و(3)في عدن، (2) في لحج، منها حالة وفاة".
وأكدت لجنة الطوارئ ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 354 حالة بينها 84 وفاة، و14 حالة تعافي.
جدير بالذكر أن هذه الإحصاءات لا تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التي ترفض الإفصاح عن أعداد الحالات المصابة والمشتبه بها بفيروس كورونا، لأسباب غير معروفة.