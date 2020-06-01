اليمن تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ في 5 محافظات ”أطباء بلا حدود“ تعلن نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس ”كورونا“ في عدن علي محسن الأحمر: السعودية سباقة دوما لنجدة اليمن ومؤتمر المانحين لفتة كبيرة شابة سعودية تقلب موازين المجتمع السعودي.. وتدعو للتمرد والمواجهة الشرطي الذي أشعل أمريكا بالمظاهرات.. يخضع للتفتيش كل 15 دقيقة خوفا من إقدامه على الانتحار تحـ.ـذير أمريكي من فيروس جديد فتاك أكثر من كورونا بعشرات المرات.. سيقضي على نصف البشرية وهذا مكان انطلاقته أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية خصوصا والجزيرة عموماً منظمة الصحة العالمية تكشف عن نتائج مخيفة ومقلقة للعالم بخصوص كورونا شعب مسلم متوسط أعمارهم إلى 145 عاماً.. نساؤهم يلدن حتى الـ70 ومرض السرطان يهابهم.. ماذا تعرف عن ”الهونزا“؟ صراع تنافسي جديد بين السعودية وقطر ..
أكدت منظمة أطباء بلا حدود، الاحد 1 يونيو/حزيران، نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس كورونا ( كوفيد19) بسبب الزيادة الحادة في الحالات المشتبه فيها والمؤكدة في عدن.
وقالت المنظمة في بيان له "إنه بسبب الزيادة الحادة في حالات covid 19 المشتبه بها والمؤكدة في عدن استنفدت القدرة السريرية لعلاج المرضى في عدن.
وأضاف البيان "أنه وبعد مناقشات مع وزارة الصحة العامة والسكان وإدارة مستشفى الجمهورية توصلت أطباء بلا حدود إلى اتفاقية مع الطرفين لتقديم الدعم الفوري لمركز علاج كوفيد19 في مستشفى الجمهورية".
وأكدت منظمة أطباء بلا حدود وجود فريق طوارئ على الأرض في مستشفى الجمهورية في عدن بدأ على الفور بتقديم الدعم الطبي واللوجستي في مركز علاج كوفيد_19.
وتشهد الخدمات الصحية والأساسية في العاصمة عدن تراجعاً كبيراً، عقب سيطرة مليشيا الانتقالي على مؤسسات الدولة وعرقلتها للجهود الحكومية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء المدينة.