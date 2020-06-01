”أطباء بلا حدود“ تعلن نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس ”كورونا“ في عدن

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود، الاحد 1 يونيو/حزيران، نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس كورونا ( كوفيد19) بسبب الزيادة الحادة في الحالات المشتبه فيها والمؤكدة في عدن.

وقالت المنظمة في بيان له "إنه بسبب الزيادة الحادة في حالات covid 19 المشتبه بها والمؤكدة في عدن استنفدت القدرة السريرية لعلاج المرضى في عدن.

وأضاف البيان "أنه وبعد مناقشات مع وزارة الصحة العامة والسكان وإدارة مستشفى الجمهورية توصلت أطباء بلا حدود إلى اتفاقية مع الطرفين لتقديم الدعم الفوري لمركز علاج كوفيد19 في مستشفى الجمهورية".

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود وجود فريق طوارئ على الأرض في مستشفى الجمهورية في عدن بدأ على الفور بتقديم الدعم الطبي واللوجستي في مركز علاج كوفيد_19.

وتشهد الخدمات الصحية والأساسية في العاصمة عدن تراجعاً كبيراً، عقب سيطرة مليشيا الانتقالي على مؤسسات الدولة وعرقلتها للجهود الحكومية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء المدينة.