علي محسن الأحمر: السعودية سباقة دوما لنجدة اليمن ومؤتمر المانحين لفتة كبيرة

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال نائب رئيس الجمهورية، علي محسن صالح، إن دعوة المملكة ورعايتها وتنظيمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لمؤتمر المانحين لليمن 2020 والذي ينعقد، الثلاثاء، بمثابة لفتة إنسانية كبيرة تعتبر امتداداً لمواقفها تجاه اليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق نجمت عن انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وعبر الأحمر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن شكره لجهود المملكة في تنظيم هذا المؤتمر، وكان الأشقاء في السعودية دوماً السباقين لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه، حسب قوله.

وأكد أن المملكة من أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في بلادنا ومؤخراً دعمهم لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

ونوه نائب الرئيس إلى الدور الإغاثي والتنموي والإنساني الكبير الذي يتولاه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما جدد نائب الرئيس، في تصريحه، الدعوة للمجتمع الدولي والمانحين ومختلف المنظمات والهيئات إلى المبادرة بشكل فاعل في دعم وتمويل برامج الاستجابة في اليمن والإسهام في تغطية سقف الاحتياجات الحكومية بما يعزز من أدائها ويحقق القدرة على الحد من الأزمة الإنسانية التي قد تتعدى مخاطرها بلادنا، في حال تجاوزت وضعها الحالي، لتشمل بلدان مختلفة.