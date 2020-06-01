اليمن تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ في 5 محافظات ”أطباء بلا حدود“ تعلن نفاد السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس ”كورونا“ في عدن علي محسن الأحمر: السعودية سباقة دوما لنجدة اليمن ومؤتمر المانحين لفتة كبيرة شابة سعودية تقلب موازين المجتمع السعودي.. وتدعو للتمرد والمواجهة الشرطي الذي أشعل أمريكا بالمظاهرات.. يخضع للتفتيش كل 15 دقيقة خوفا من إقدامه على الانتحار تحـ.ـذير أمريكي من فيروس جديد فتاك أكثر من كورونا بعشرات المرات.. سيقضي على نصف البشرية وهذا مكان انطلاقته أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية خصوصا والجزيرة عموماً منظمة الصحة العالمية تكشف عن نتائج مخيفة ومقلقة للعالم بخصوص كورونا شعب مسلم متوسط أعمارهم إلى 145 عاماً.. نساؤهم يلدن حتى الـ70 ومرض السرطان يهابهم.. ماذا تعرف عن ”الهونزا“؟ صراع تنافسي جديد بين السعودية وقطر ..
قال نائب رئيس الجمهورية، علي محسن صالح، إن دعوة المملكة ورعايتها وتنظيمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لمؤتمر المانحين لليمن 2020 والذي ينعقد، الثلاثاء، بمثابة لفتة إنسانية كبيرة تعتبر امتداداً لمواقفها تجاه اليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق نجمت عن انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
وعبر الأحمر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن شكره لجهود المملكة في تنظيم هذا المؤتمر، وكان الأشقاء في السعودية دوماً السباقين لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه، حسب قوله.
وأكد أن المملكة من أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في بلادنا ومؤخراً دعمهم لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".
ونوه نائب الرئيس إلى الدور الإغاثي والتنموي والإنساني الكبير الذي يتولاه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما جدد نائب الرئيس، في تصريحه، الدعوة للمجتمع الدولي والمانحين ومختلف المنظمات والهيئات إلى المبادرة بشكل فاعل في دعم وتمويل برامج الاستجابة في اليمن والإسهام في تغطية سقف الاحتياجات الحكومية بما يعزز من أدائها ويحقق القدرة على الحد من الأزمة الإنسانية التي قد تتعدى مخاطرها بلادنا، في حال تجاوزت وضعها الحالي، لتشمل بلدان مختلفة.