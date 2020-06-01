شابة سعودية تقلب موازين المجتمع السعودي.. وتدعو للتمرد والمواجهة

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أثارت السعودية، شهد القفازي، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين المتابعين بسبب "معاناة النساء وحقوقهن في بيوت أزواجهن"، بحسب زعمها.
وتحدثت شهد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وتم تداوله بشكل كبير في المملكة، عن تمرد الكثير من الزوجات.
ودعت النساء إلى ترك أزواجهن والهجرة، قائلة: "لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا".
وأضافت :"أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش". وأيد مغردون كلام شهد وانها تعلم ما يجري في المجتمع السعودي.