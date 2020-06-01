شابة سعودية تقلب موازين المجتمع السعودي.. وتدعو للتمرد والمواجهة الشرطي الذي أشعل أمريكا بالمظاهرات.. يخضع للتفتيش كل 15 دقيقة خوفا من إقدامه على الانتحار تحـ.ـذير أمريكي من فيروس جديد فتاك أكثر من كورونا بعشرات المرات.. سيقضي على نصف البشرية وهذا مكان انطلاقته أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية خصوصا والجزيرة عموماً منظمة الصحة العالمية تكشف عن نتائج مخيفة ومقلقة للعالم بخصوص كورونا شعب مسلم متوسط أعمارهم إلى 145 عاماً.. نساؤهم يلدن حتى الـ70 ومرض السرطان يهابهم.. ماذا تعرف عن ”الهونزا“؟ صراع تنافسي جديد بين السعودية وقطر .. كيف فشلت الامارات مجددا في تفجير الأوضاع بحضرموت؟ ما حقيقة احتلال القوات الارتيرية على جزيرة ”حنيش“ ؟ وماذا حدث بالضبط؟ هجوم حوثي يستهدف ”خميس مشيط“ السعودية والتحالف يعلق
كشف موقع "TMZ"، أن الشرطي الأمريكي يريك تشوفين قاتل جورج فلويد يقع في زنزانة ويراقب على مدار الساعة، ويجري فحصه كل 15 دقيقة خوفا من إقدامه على الانتحار.
ونقل الموقع المختص بأخبار المشاهير عن مصدر في سجن مقاطعة رامسي في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا، حيث يُحتجز شوفين، أنه تم إخضاعه لعملية تفتيش جسدي دون ملابس للبحث عن أي أشياء مخفية. ثم ارتدى زي السجن واقتيد إلى زنزانة في جناح خاص بالمنشأة للحالات البارزة.
وحسب "TMZ"، فإن شوفين في عزلة ويراقب باستمرار. هناك كاميرا في زنزانته تراقبه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى حراس يراقبون التغذية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. علاوة على ذلك، يتم فحصه شخصيا كل 15 دقيقة.
وعن ظروف الاحتجاز قال "TMZ"، إن تشوفين سيكون في زنزانته 23 ساعة في اليوم، مع ساعة واحدة من الاستراحة في منطقة مغلقة، ولديه إمكانية الوصول إلى الكتب وأقلام الرصاص والورق. لديه أيضا سرير مثبت على الأرض مع وسادة.