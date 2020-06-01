تحـ.ـذير أمريكي من فيروس جديد فتاك أكثر من كورونا بعشرات المرات.. سيقضي على نصف البشرية وهذا مكان انطلاقته

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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حـ.ـذر عالم أمريكي، من فيروس جديد فتاك، سيقضي على نصف العالم، ويعتبر أخطر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مايكل جريغر، عالم الأحياء الأمريكي والخبير الغذائي، إن هناك فيروسًا جديدًا أشد فتكًا من كورونا المستجد ويجعل نظيره (كوفيد-19) مجرد قزم، وسيقضي على نصف العالم إن لم يتم تداركه بسرعة.

وأفاد “جريغر”، في كتابه “كيف تنجو من الجائحة” أن الفيروس الجديد من المحتمل أن ينشأ فى مزارع الدجاج، مؤكدًا أن علاقة الإنسان الوثيقة بالحيوانات ستجعله أكثر عرضة لأسوأ أنواع الأوبئة.

وأشار عالم الأحياء الأمريكي إلى أن تربية الدجاج يمكن أن تشكل تهديدًا أكبر للعالم من فيروس كوروناالذي لم يتوقف حتى الآن عن حصد الأرواح. وأوضح أن المزارع الجماعية التي يعيش فيها الدجاج في مساحات ضيقة والتي لا تستطيع فيها حتى رفرفة أجنحتها ومع ارتفاع نسبة الأمونيا بيئة خصبة لأسوأ أنواع الأوبئة.

وأكد في الختام، قائلًا: “كلما زاد حشر الحيوانات معًا، كلما زاد دوران الفيروس”. وأصاب فيروس كورونا ما يقرب من 6 ملايين شخص ووفاة أكثر من 364 ألف آخرين على مستوى العالم، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي .