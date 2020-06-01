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منظمة الصحة العالمية تكشف عن نتائج مخيفة ومقلقة للعالم بخصوص كورونا

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 375 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم. وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية،

ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، خلال لقاء مع وسائل الإعلام: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحد أي تغيير من حيث قوته".

وشدد فان كيرخوف على أن "المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده.

َكا تتقارير طبية قد تحدث ان فيروس كورونا يمر بمراحل ضعف بخلاف الفترة السابقة التي كان عليها في بداية انتشاره. خسب ما كشفه عدد من الأطباء في إيطاليا. 

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