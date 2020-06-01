صراع تنافسي جديد بين السعودية وقطر ..

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أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن 4 دول تقدمت بشكل رسمي بطلب استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027.
وذكر المصدر، أن الدول الأربع هي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا أمام دول أخرى، للترشح لاستضافة البطولة القارية.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو.
وأوضح في بيان رسمي: "اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي (فيروس كورونا)، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".