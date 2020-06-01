هجوم حوثي يستهدف ”خميس مشيط“ السعودية والتحالف يعلق

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أعلن التحالف العربي، الإثنين 1 يونيو/جزيران، إسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرتين) لجماعة الحوثي، في سماء مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، قال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط".
وأضاف المالكي أن "الحوثيون مستمرون بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية".
ولفت إلى أن ما قامت به جماعة الحوثي، تأكيد على رفضها لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 إبريل/نيسان الماضي، على حد تعبيره.