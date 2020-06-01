أكثر فاعلية من الحديد...النحاس يقضي على كورونا ب4 ساعات فقط

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أوصت دراسة بطلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق وأدوات "الجيم" بالنحاس، لقدرته على القضاء على فيروس كورونا خلال 4 ساعات فقط، مقابل الحديد والبلاستيك اللذين يدوم بقاء الفيروس عليهما ثلاثة أيام.

وذكرت دراسة لويليام كيفيل، رئيس قسم الميكروبولوجي في جامعة ساوثهامبتون الإنجليزية أن طلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق بالنحاس يقضي على فيروس كورونا التاجي المستجد، كوفيد-19 خلال 4 ساعات فقط.

وذكرت الدراسة أيضًا أن طلاء نفس الأشياء بالحديد والبلاستيك يمكن الفيروس من البقاء لثلاثة أيام.

وربما تعزز دراسة جامعة ساوثهامبتون دراسة أميركية نشرت في نوفمبر الماضي عن أن أسرة وحدات العناية المركزة "النحاسية" تحتوي على متوسط بكتيريا أقل بنسبة 95% من الأسرة التقليدية.