مسؤول يمني كبير:مخطط لتقسيم اليمن والحوثي أداة تنفيذه

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-العربية

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كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن مخطط إيراني لتقسيم بلاده بالاعتماد على ميليشيا الحوثي، التي قال إنها باشرت بتنفيذ المخطط "فور احتلالها العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية في البلاد".

وأفاد الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء الأحد، أن الميليشيا الحوثية تمثل رأس الحربة في ‏تنفيذ المخطط الإيراني لتقسيم اليمن، منذ انقلابها على الدولة وإطلاقها ما سمي "الإعلان الدستوري"، مؤكدا أنها حاولت من خلال هذا الإعلان" تكريس الانفصال كأمر واقع عبر استهداف بنية الدولة والدستور والقانون والجيش والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي واستدعاء الخطاب المناطقي والمذهبي وزرع الأحقاد والكراهية بين اليمنيين".

‏وعزز وزير الإعلام اليمني، ما طرحه بالإشارة إلى أن الميليشيا الحوثية أقامت نقاط الجمارك على مداخل المحافظات الشمالية، ومنعت تداول الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، وسعت لترسيخ سيطرة مكون داخل الأجهزة الحكومية التي تسيطر عليها، وعبثت بالسجل المدني وسممت الحياة السياسية والعامة بتقاليد شطرية بالية تجاوزوها اليمنيون في 22 مايو/أيار 1990، على حد تعبيره.