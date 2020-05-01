مهمة دولية جديدة للخطوط الجوية القطرية

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم، عن توقيع اتفاق شراكة بين الخطوط الجوية القطرية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بشأن مهمات جوية دولية.

ونقلت وكالة "مودي" الإخبارية للتقارير البيان المشترك الصادر عن الشركة القطرية والمفوضية الأممية للاجئين وجاء فيه: "الخطوط الجوية القطرية ستؤسس شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لتوصيل المعونات الدولية للنازحين على مستوى العالم".

وأضاف البيان: "الاتفاق مدته عامين وبموجبه يستخدم قسم الشحن بالشركة طائرات الشحن ومخازن طائرات الركاب لنقل الإمدادات الضرورية بأنحاء العالم".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستعيد تشغيل رحلاتها على نحو تدريجي إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم.