تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس ”كورونا“ في 5 محافظات يمنية

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة 23 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها سجلت (11) حالة اصابة بمحافظة تعز، و (8) حالات في محافظة مأرب بينها حالة وفاة، وحالتي إصابة في محافظتي المهرة وأبين وثلاث حالات في عدن.
كما أعلنت اللجنة تسجيل حالتي وفاة مسجلة مسبقا في محافظة لحج، بالإضافة إلى حالة تعاف بمحافظة المهرة.
وأشارت إلى أن بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل الماضي إلى (334) حالة بينها (80) وفاة و(14) تعاف.