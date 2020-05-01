البورصة السعودية تسجل مكاسب قوية مع بدء تخفيف القيود في المملكة

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-رويترز

عدد القراءات 168

أغلقت سوق الأسهم السعودية على مكاسب قوية، اليوم الأحد، بعد أن خففت المملكة إجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وصعدت البورصة السعودية، التي فتحت بعد عطلة لخمس جلسات، 2.3% لتصل إلى 7213 نقطة، مع تقدم 7% لسهم "البنك الأهلي التجاري"، أكبر بنوك المملكة، وسهم مصرف "الراجحي" 2.7%.

وبدأت المملكة تخفيف القيود على الحركة والسفر بعدما فرضت إجراءات صارمة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة السعودية إلغاء القيود على 3 مراحل، لتصل إلى رفع حظر التجول كليا، باستثناء مكة المكرمة، وذلك بدءا من 21 يونيو.