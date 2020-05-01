تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس ”كورونا“ في 5 محافظات يمنية البورصة السعودية تسجل مكاسب قوية مع بدء تخفيف القيود في المملكة ماذا يتساقط الشعر وما أنواعه؟ غضب في تونس بسبب تقرير قناة ممولة إماراتيا محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفضه هذا الطلب اعتراف بالفشل أم عودة لـ”حروز أجداده“.. ردود يمنية واسعة تسخر من إعلان ”طه المتوكل“ انتاجهم علاجا لفيروس ”كورونا“ الذي حير العالم مسئولة سعودية رفيعة تطالب بحق تزويج المرأة نفسها .. ومجلس الشورى السعودي يحسم القضية احتجاجية نوعية ضد سلاح حزب الله مذيعة مصرية تعلن عن إصابتها بكورونا وتعد برواية تجربتها ”المشاط“ يعلن عن وفاة العشرات من قيادات الجماعة والمسؤولين في حكومة ”صنعاء“ بفيروس ”كورونا“.. تعرف على أسمائهم
أغلقت سوق الأسهم السعودية على مكاسب قوية، اليوم الأحد، بعد أن خففت المملكة إجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وصعدت البورصة السعودية، التي فتحت بعد عطلة لخمس جلسات، 2.3% لتصل إلى 7213 نقطة، مع تقدم 7% لسهم "البنك الأهلي التجاري"، أكبر بنوك المملكة، وسهم مصرف "الراجحي" 2.7%.
وبدأت المملكة تخفيف القيود على الحركة والسفر بعدما فرضت إجراءات صارمة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة السعودية إلغاء القيود على 3 مراحل، لتصل إلى رفع حظر التجول كليا، باستثناء مكة المكرمة، وذلك بدءا من 21 يونيو.