مذيعة مصرية تعلن عن إصابتها بكورونا وتعد برواية تجربتها

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت المذيعة المصرية آية عبد الرحمن، والتي تعمل بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت المذيعة على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك"، "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

وأضافت "أبلغكم الخبر لأني أحتاج دعواتكم الصادقة من القلب، وثانيا لثقتي أن الله سيرزقني الشفاء قريبا جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

وتابعت "سأعود وأحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

وكانت المذيعة قد بدأت مسيرتها الاعلامية فى راديو مصر، ثم انتقلت لإحدى القنوات العراقية ثم فضائية النهار المصرية، وبعدها انتقلت إلى إكسترا نيوز، وشاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس السبت، أن عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.