شاهد منظر مهيب لأول صلاة جماعة بالمسجد النبوي الشريف .. فيديو

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدى المصلون أول صلاة جماعة، اليوم الأحد، في العديد من المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

وأعادت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، فتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقامت وكالة شؤون المسجد النبوي بفتح أبواب ساحات ⁧‫المسجد استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر.

ونشر حساب رئاسة شؤون الحرمين بموقع "تويتر" الصور الأولى لإعادة فتح أبواب ساحات المسجد النبوي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، عاد المصلون إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة في المسجد النبوي، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان، وذلك بعد الموافقة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي، اعتباراً من اليوم الأحد.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أنه ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو/حزيران، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول -فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.