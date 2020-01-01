بشهادة الصحة العالمية .. الكويت تقدم لليمن دعما سخيا

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، إندعم الكويت ساهم في تشغيل أكثر من 100 مرفق صحي في جميع أنحاء اليمن.

وأضافت المنظمة في حسابها على "تويتر"، أنه "بدعم سخي من دولة الكويت ساعدت منظمة الصحة العالمية في الحفاظ على تشغيل المرافق الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية على كافة المستويات".

وأشارت إلى أنه تم دعم "109 مرفق صحي في جميع أنحاء اليمن من خلال تقديم الأدوية والمياه والوقود".

وتدعم الكويت اليمن بسخاء دون ضجيج اعلامي كما تفعل بعض الدول.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور كبير جراء الحرب التي تدور منذ أكثر من 5 أعوام، في ظل انتشار كبير للأوبئة والأمراض وتفشي وباء كوفيد-19 المستجد.