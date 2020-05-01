هجوم حوثي كبير في ”نهم“.. طيران التحالف يدمر 10 أطقم بكل من كان على متنها و 5 عربات قتالية ونيران الجيش تحصد 30 عنصرا

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد 31 مايو/أيار، كسر هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية نهم (شرقي صنعاء)، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للمليشيا في ذات المنطقة.
وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للمليشيات في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب نهم.
وأسفرت المواجهات، عن مصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرون.
واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير قرابة 10 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.
كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم، واسفرت عن تدمير خمس عربات قتالية.