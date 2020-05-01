مجلس النواب اليمني يصدر بيان نعي

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - متابعات

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نعى مجلس النواب اليمني، الدكتور صالح السنباني (63 عاما) عضو المجلس الذي وافاه الأجل اليوم الاحد في مصر بعد معاناة مع المرض.( اعلام حزب الاصلاح تحدث ان السنباني توفي في احد مستشفيات الخرطوم في السودان ، وتداول ناشطون ووسائل اعلام محلية خبرا عن وفاته بفيروس كورونا) .

وجاء في بيان النعي بحسب وكالة سبأ: " لقد خسر مجلس النواب برحيله واحدا من انبل رجاله وابر ابنائه ، كان مثالا للصدق والمثابرة والعطاء من اجل الوطن مما جعله محل تقدير ومحبة كل زملائه في المجلس، كما خسر التعليم العالي والبحث العلمي برحيله قامة علمية وتربوية قديرة اسهمت في ترسيخ مداميك الوعي والمعرفة في نفوس الاجيال التي عاصرته من شباب الوطن وكانت للفقيد بصمات في مجال عمله العلمي والبرلماني لا يمكن نسيانها.

وأضاف " إن الألم يعتصر قلوبنا أن يأتي رحيل الزميل العزيز في ظرف صعب يحتاج فيه الوطن لجهود كل المخلصين من أبنائه لإنقاذ اليمن من الإنقلاب الحوثي وخروجه على الإجماع الوطني، وإيغاله بالظلم والطغيان ومصادرة حقوق أبناء الشعب اليمني في الحرية والعزة والكرامة".

كما نعت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح ، الدكتور صالح بن عبدالله السنباني، عضو مجلس النواب عضو الكتلة، الذي وافاه الأجل اليوم الأحد، في أحد مستشفيات الخرطوم.

وقال بيان النعي "إن رحيل الدكتور صالح السنباني نائب رئيس الكتلة وأحد أبنائها البررة خسارة كبيرة ، ولقد كان واحداً من رجالات اليمن الأفذاذ، وقامة علمية سامقة، ووجاهة اجتماعية فاعلة، وداعية للخير والصلاح، كان طوداً أشمّ، يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم.

وأضاف "لقد كان الدكتور صالح السنباني واحداً من ملايين اليمنيين الذين أخرجتهم المليشيات من ديارهم بغير حق، وما زالوا يتطلعون لفجر جديد تعود فيه البسمة إلى شفاه كل المواطنين، والبهجة إلى وجوههم والاطمئنان إلى نفوسهم ليعيشوا أحراراً كراماً، لهم حقوقهم، ومصانة دماؤهم وأعراضهم وأموالهم، ليظلوا إخوة متحابين لا فرق بين كبير وصغير وقريب وبعيد إلا بالكفاءة والعلم والعمل.

وتقدمت الكتلة البرلمانية للإصلاح بالتعازي لأسرة الفقيد الراحل وأولاده وأقاربه وذويه، ولزملائه أعضاء مجلس النواب، والشعب اليمني الصابر.