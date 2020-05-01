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كورونا يتراجع في السعودية وتعافي آلاف المصابين خلال 24 ساعة فقط

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - متابعات
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اعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن 1877 إصابة بكورونا و3559 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما اعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا.

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