طائرة تصل صنعاء ودعم جديد للحوثيين

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وصول طائرة محملة بمساعدات الى مطار صنعاء يوم السبت ،للمساعدة في كبح تفشي وباء كورونا"، استجابة للزيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، بحسب موقع المنظمة على الأنترنت.

وأوضحت اليونيسف في بيان أن شحنة المساعدات تشمل "حزمة من المستلزمات الطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية مثل المرايل والأحذية وأقنعة الوجه والقفازات للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية".

وأشار إلى أن هناك مخزون من إمدادات علاج سوء التغذية في طريقها براً إلى البلد، بالإضافة إلى "المزيد من المستلزمات، بما في ذلك معدات فحص فيروس كوفيد-19 قيد التحضير للوصول إلى البلد في الأسابيع المقبلة".

ووفق البيان فإن معدات الحماية الشخصية ستساعد ما لايقل عن 1600 عامل صحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، المستشفيات ووحدات العزل في اليمن على توفير خدمات آمنة للرعاية الصحية الأولية والتغذية لفترة تمتد إلى ثلاثة أشهر.

ونقل البيان عن الممثل المقيم لليونيسف في اليمن، ساره بيسلو نيانتي قولها، "ستمكن هذه الإمدادات شركاءنا الشجعان من العاملين الصحيين والذين يعملون على مدار الساعة من الاستجابة والتصدي لوباء كوفيد-19 بشكل أكثر أماناً وفعالية ".

وأضافت نيانتي أنه "على الرغم من الفوضى التي أحدثها الوباء العالمي "كوفيد-19"، إلا أن اليونيسف مستمرة في تقديم المساعدة للأطفال والأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلد". مؤكدةً أن "صلابة واستدامة سلسلة التوريد ستتيح لنا مواصلة القيام بما يتوجب علينا في إطار هذه الجهود".

ووفقاً لليونيسف "تسبب تفشي كورونا في حدوث حالة طوارئ مضاعفة في اليمن كون نصف المرافق الصحية فقط قيد الخدمة في وقت يوجد فيه بالفعل أكثر من 12 مليون طفل يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك قرابة نصف مليون يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم".

وناشدت اليونيسف في بيانها، المانحون الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل، للحصول على 50 مليون دولار لتمويل الاستجابة لجائحة كوفيد-19 لفائدة الأطفال والمجتمعات في جميع أرجاء البلد.