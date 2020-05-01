ليس ابن الزنداني فقط .. الحوثيون يعلنون اكتشاف علاج لفيروس كورونا

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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ليس ابن الزنداني فقط من لديه علاج لفيروس كورونا؛ الحوثيون ايضا قالوا إنهم يجرون أبحاثاً طويلة ومستفيضة وبشروا بقرب اكتشافهم علاجاً لكورونا.

هذا ما قال وزير الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، طه المتوكل.

المتوكل تحدث إن دواء وعلاج فيروس كورونا سيكون من اليمن، مشيراً إلى ابحاث ودراسات مبشرة بخصوص هذا.

جاء ذلك في لقاء موسع عقده المتوكل وعدد من وزراء الحوثيين، يوم السبت، مع الكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في أمانة العاصمة وفقاً لقناة المسيرة.

وزعم المتوكل في المؤتمر الصحي، انهم اقتربوا من اكتشاف العلاج وأضاف: "بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدرات الاطباء وزملائنا الصيادلة والزملاء في المختبرات، الآن يجري أبحاث طويلة مستفيضة وإنشاء الله سيكون دواء كورونا سيأتي من اليمن".

وأضأف "هناك أبحاث ودراسات مستفيضة وكبيرة وواعدة واعدة بكل ما تعني كلمة "واعدة" سيصبح العلاج من اليمن"،

وكان المتوكل أشار قبل أكثر من شهر، إلى قدرات جماعته المدعومة من إيران على إنتاج علاج لكورونا، وقال في كلمة أمام اعضاء في البرلمان موالين لهم في صنعاء، إن المهندسين والخبراء الذين استطاعوا أن يصنعوا صواريخ وطائرات مسيرة، قادرون على صناعة علاج كورونا وإصلاح أجهزة إنتاج الأكسجين التي تحتاج لها المستشفيات.

وتفاخر الوزير الحوثي بسياسة التكتم التي انتهجتها جماعته حول انتشار وباء كورونا في اليمن، قائلاً "نتعامل مع المرضى من منطلق حقهم الإنساني في الرعاية وليس كأرقام في البورصة تتسابق وسائل الاعلام لتناولها".

وأضاف "هناك إرهاب اعلامي حتى تحول المرض إلى وصمة، وهذا الأمر وقفت وراءه سياسة إعلامية خبيثة تتجاهل الانسان وتحوله إلى رقم للمزايدة".