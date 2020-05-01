قيادي حوثي: لا ننكر علاقتنا مع إيران وعمان والعراق ونستفيد منها في مواجهة ”العدوان“ وفاة الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح بأمانة العاصمة بعد اصابته بفيروس ”كورونا“ برلمان النمسا يدعوا لحظر حزب الله وأمريكاء ترحب الطيران السعودي يحسم الأمر:لا سفر لهؤلاء في زمن كورونا تجدد المواجهات في محافظة أبين والتقدم للجيش الوطني قبائل الأزارق بالضالع تطالب بالقبض على شقيق عيدروس الزُبيدي وتناشد الجهات المعنية با لتدخل اتهامات للمليشيات الحوثية بإجبار أتباعهم على الاحتشاد لزيارة مقابر قتلاهم الأمم المتحدة تدعو الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن عدن تنتفض ضد سلطات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ تعرف على حجم الكارثة حقيقة 960 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
قال قيادي حوثي إن لدى جماعته علاقات وتواصلات مع "إيران" ودول أخرى بينها سلطنة عمان والعراق ودول أخرى، وإنهم يستفيدون من تلك العلاقات في مواجهة "العدوان"، في إشارة للتحالف العربي.
وأضاف "عبد الملك العجري" عضو المجلس السياسي للحوثيين، وعضو وفدهم التفاوضي، "لا ننكر ان لدى سلطة صنعاء وأنصار الله علاقات وتواصلات مع إيران وعمان والعراق ودول عربية واسلامية أخرى".
وأشار "العجري" في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إلى أن تلك العلاقات "طبيعية لا نخجل منها تنطلق من رؤيتنا لقيام علاقات ايجابية بين اليمن ومحيطة العربي والاسلامي وفي مقدمتها دول الجوار إلا من أبى".
وتابع "العجري" "نحن نستفيد من هذه العلاقة لدفع العدوان على بلدنا"، في إشارة للعمليات العسكرية للتحالف العربي.
وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي الحوثيين بتلقي الدعم من "إيران" بهدف زعزعة استقرار وأمن المنطقة واليمن، كما تُتهم إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والخبراء العسكريين لتطوير الصواريخ الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية.