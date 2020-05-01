قيادي حوثي: لا ننكر علاقتنا مع إيران وعمان والعراق ونستفيد منها في مواجهة ”العدوان“

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال قيادي حوثي إن لدى جماعته علاقات وتواصلات مع "إيران" ودول أخرى بينها سلطنة عمان والعراق ودول أخرى، وإنهم يستفيدون من تلك العلاقات في مواجهة "العدوان"، في إشارة للتحالف العربي.

وأضاف "عبد الملك العجري" عضو المجلس السياسي للحوثيين، وعضو وفدهم التفاوضي، "لا ننكر ان لدى سلطة صنعاء وأنصار الله علاقات وتواصلات مع إيران وعمان والعراق ودول عربية واسلامية أخرى".

وأشار "العجري" في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إلى أن تلك العلاقات "طبيعية لا نخجل منها تنطلق من رؤيتنا لقيام علاقات ايجابية بين اليمن ومحيطة العربي والاسلامي وفي مقدمتها دول الجوار إلا من أبى".

وتابع "العجري" "نحن نستفيد من هذه العلاقة لدفع العدوان على بلدنا"، في إشارة للعمليات العسكرية للتحالف العربي.

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي الحوثيين بتلقي الدعم من "إيران" بهدف زعزعة استقرار وأمن المنطقة واليمن، كما تُتهم إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والخبراء العسكريين لتطوير الصواريخ الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية.