وفاة الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح بأمانة العاصمة بعد اصابته بفيروس ”كورونا“

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توفي اليوم الأحد 1 يونيو/حزيران، قيادي إصلاحي بارز متأثرا بإصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت مصادر مطلعة، ان الأمين المساعد لحزب الإصلاح بأمانة العاصمة صنعاء وعضو الكتلة البرلمانية للحزب، الدكتور صالح السنباني، توفي فجر اليوم، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 63 عاما.
والدكتور السنباني عضو مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 وممثلاً عن حزب الإصلاح في الدائرة 15 بأمانة العاصمة صنعاء.
ويعمل الفقيد مدرساً في جامعة صنعاء، ويحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس، والبكالوريوس في الكيمياء والفيزياء.
وينحدر السنباني من محافظة ذمارـ منطقة سنبان ـ وهو من مواليد4 مارس 1957م.
وغادر السنباني صنعاء، عقب الانقلاب الحوثي، ومؤخراً أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية، أوامر إعدام بحقه وعشرات البرلمانيين الموالين للشرعية ومصادرة أملاكهم.
وفي مطلع مارس الماضي، اقتحمت مليشيا الحوثي منزله في صنعاء وعبثت بمحتوياته وأرغمت حراسته على مغادرته تحت قوة السلاح.