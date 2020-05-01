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برلمان النمسا يدعوا لحظر حزب الله وأمريكاء ترحب

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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تبنى برلمان النمسا، بالإجماع، قراراً يدعو الحكومة إلى الحد من نشاطات حزب الله، وإلى إطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتغريدة نشرها النائب مارتن إنغلبيرك الجمعة على حسابه في "تويتر".

وأعادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس نشر التغريدة، وعلّقت عليها كاتبةً: "نرحب باعتراف البرلمان النمساوي بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا، وندعو لاتخاذ خطوات إضافية ضد هذا الوكيل الإرهابي لإيران".

توافد عشرات المتظاهرين، السبت، إلى مركز "قصر العدل" في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي، رافعين...وسط استنفار أمني... تظاهرة في بيروت ضد سلاح حزب الله وكانت الأصوات قد ارتفعت في النمسا مطالبةً بحظر نشاطات حزب الله في البلاد، خاصةً بعد تنبي قرار مماثل في الجارة ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية في ألمانيا بأواخر إبريل/نيسان حظر كافة أنشطة حزب الله على أراضيها، وصنفته منظمة إرهابية.

وذكرت حينها الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله. وأضافت أنه نظراً لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها

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