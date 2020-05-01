قبائل الأزارق بالضالع تطالب بالقبض على شقيق عيدروس الزُبيدي وتناشد الجهات المعنية با لتدخل

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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بعد اجتماع موسع اصدر اليوم مشايخ مديرية الأزارق في الضالع، بياناً دعوا فية ، إلى ضرورة الإسراع في القبض على قتلة أحد أبناء الأزارق الذي قُتل الأربعاء الماضي على يد عناصر تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم مشايخ الأزارق ـ في البيان ـ قوة تابعة لشقيق مليشيات رئيس المجلس الانتقالي يدعي محمد قاسم الزبيدي، بقتل المواطن في منطقة الأزارق عمر سفيان أمام أطفاله. .

واعتبر بيان المشايخ الجريمة عيباً أسود، مؤكداً أنها استخفاف بمديرية الأزارق التي قدمت الشهداء في الذود عن الوطن في مختلف الجبهات.

وأعلن مشايخ الأزارق وقوفهم صفاً واحداً ضد جرائم قبيلة الزبيدي المنتمي لها القاتل، مؤكدين أن القبيلة باتت تستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي في الضالع من خلال اعتداءاتها المتكررة ضد أبناء القبائل المجاورة.

ودعا بيان مشايخ الأزارق مدير أمن الضالع وقائد فرع القوات الخاصة والسلطة المحلية بضرورة القبض على القاتل وتطبيق العقوبة القانونية في حقه.