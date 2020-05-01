شاهد.... بعدشهرين من الإغلاق مساجد السعودية تستقبل المصلين

الأحد 31 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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استقبلت مساجد السعودية، الأحد، المصلين لأداء أول صلاة فجر، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وبثت وكالة الأنباء السعودية “واس” (رسمية)، عددا من اللقطات من مساجد المملكة المختلفة، لصلاة الفجر، وسط إجراءات احترازية وقائية مشدًدة.

كما أدى المصلون صلاة الفجر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من كورونا، حسب “واس”.

وشملت تلك الإجراءات، تباعدا بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتاً.

إضافة إلى إغلاق جميع برادات وثلاجات المساجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع الماء والمأكولات والطيب والسواك، بحسب المصدر ذاته.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، قررت السعودية تعليق صلوات الجماعة والجمعة في جميع مساجد المملكة، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات السعودية الثلاثاء، إعادة فتح المساجد لإقامة الصلاة، اعتبارا من الأحد، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.

وتقرر السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، بداية من 31 مايو/ أيار الجاري إلى 20 يونيو/ حزيران المقبل.

كما تقرر مواصلة العمل بقرار تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والرحلات الجوية حتى إشعار آخر، فيما تستمر صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وفق التدابير الصحية الاحترازية المتبعة.

وحتى السبت، بلغت الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 83 ألفاً و384، بينها 480 وفاة، و58 ألفاً و883 حالة تعاف.