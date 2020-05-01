تعرف على حجم الكارثة حقيقة 960 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة شاهد.... بعدشهرين من الإغلاق مساجد السعودية تستقبل المصلين مسؤول يمني يطالب بتحقيق مع مليشيات مدعومة إماراتياً في عذبت صحفياً استدعا الحرس الوطني الأمريكي للسيطرة على احتجاجات بمحيط البيت الأبيض السعودية تعلن المساهمة ب500 مليون دولار في خطة الاستجابةالإنسانية لليمن بعد الكشف عن انقلاب بقيادة الإمارات.. سعيّد والغنوشي يردان على أهم بنود المخطط زلزال سياسي في ماليزيا.. الحزب الحاكم يفصل مهاتير محمد.. والأخير يرد أمريكا تشتعل والاحتجاجات تصل العاصمة واشنطن وإغلاق البيت الأبيض (شاهد) بشرى سارة لليمنيين العالقين في السعودية بخصوص فحوصات ”كورونا“ الداخلية السعودية تكشف عن مخالفات جديدة في لائحة الحد من التجمعات .. تعرف عليها
قال آل جابر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "في ظل سوء الأوضاع الإنسانية نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتفشي جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، ستساهم المملكة بمبلغ 500 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن".
مخاوف من انتشار كورونا في اليمن © REUTERS / KHALED ABDULLAH الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن "انهار فعليا" مع تفشي فيروس كورونا وأضاف، "ستخصص 25 مليون دولار من حجم المساهمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
ومن المقرر أن تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضياً، للحصول على التمويل اللازم لاستمرار البرامج الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
ووفقاً للأمم المتحدة، "ستطلب وكالات الإغاثة في مؤتمر المانحين، توفير 2.41 مليار دولار لتغطية الأنشطة الأساسية من حزيران/يونيو حتى كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك برامج مواجهة كوفيد-19".
ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى. ويسعى التحالف وقوات الجيش اليمني لاستعادة مناطق سيطرت عليها "مليشيات الحوثي" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.