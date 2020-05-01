هذا ما يحصل في الجسم عند تناول خبز متعفن

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أفادت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا موتوفا بأن تناول مواد غذائية متعفنة يؤدي إلى الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي.
وأشارت الخبيرة إلى أن الجزء اللين من الأطعمة يحتوي على نسبة عالية من الرطوبة، لذلك فإن العفن والبكتيريا المرضية التي تصاحبها غالبا، يمكنها بسهولة التوغل إلى داخلها.
وتقول: “المواد الغذائية المسامية مثل الخبز، يمكن أن تكون ملوثة في الداخل تحت السطح. وبالمناسبة، الأشخاص الذين يخافون من المواد الحافظة في المعلبات لا يدركون أنها ضرورية لمنع تعفنها”.
وأضافت بأنه يمكن للعفن أن ينتج مواد كيميائية سامة – السموم الفطرية. وتقول: “لا توجد طرق موثوقة لإزالة السموم الفطرية من المواد الغذائية خلال عملية المعالجة التكنولوجية والطبخ. لأن السموم الفطرية مقاومة للحرارة ولا تتحلل حتى في درجة 100 درجة مئوية وأعلى. وتظهر السموم الفطرية عادة في ظروف معينة، عندما ينضج فطر العفن، أي عندما تفسد المادة الغذائية، وحينها سوف نتخلص منها حتما”.
وقالت الخبيرة ردا على سؤال فيما إذا كان العفن يشكل خطورة على الصحة بكلمة واحدة: “نعم”، وأضافت: “تناول المواد المتعفنة يمكن أن يؤدي عند بعض الناس إلى الحساسية ومشكلات في عملية التنفس”.
وتنصح برمي المادة الغذائية عند اكتشاف العفونة فيها فورا، وعدم إزالة الجزء المتعفن فقط كما يفعل الكثيرون. كما يجب فحص المواد التي كانت بجانب المادة المتعفنة، لأن العفن ينتقل بسرعة في الفواكه والخضروات.