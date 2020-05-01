أمريكا تشتعل والاحتجاجات تصل العاصمة واشنطن وإغلاق البيت الأبيض (شاهد)

السبت 30 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتقلت شرارة المظاهرات التي تشهدها بعض المدن الأمريكية؛ احتجاجا على مقتل مواطن أسود على يد شرطي أبيض، إلى العاصمة "واشنطن دي سي".

والإثنين الماضي، قتل الأمريكي جورج فلويد (46 عاما) من ذوي البشرة السوداء بمدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، على يد شرطي أبيض، ما أدى لحالة عارمة من الغضب بين المواطنين الذين يرفضون ممارسات الشرطة ضد السود.

وأصدرت قوات الخدمة السرية قرارا بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل أفريقي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه مع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - لافاييت بارك، تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين.

واحتشد مئات المحتجين بشارع "يو ستريت" أحد أهم الشوارع الحيوية بالعاصمة واشنطن، لإعلان رفضهم وإدانتهم للحادث.

وردد المحتجون هتافات من قبيل "العدالة وإلا لن يكون هناك استقرار"، كما رفعوا لافتات عليها عبارات تدين الحادث، وتطالب بتحقيق العدالة من قبيل "العدالة من أجل فلويد"، و"العدالة العاجلة"، و"حياة السود مهمة"، و"أوقفوا قتل الشرطة للسود".

وعقب ذلك، خرج المحتجون في مسيرة صوب البيت الأبيض وسط تدابير أمنية مشددة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة بمحيط المكان.

وسرعان ما وقعت مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أقدم بعضهم على حرق الأعلام الأمريكية، وحاول عناصر الأمن منعهم من الوصول إلى البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام محلية، السبت، أن العديد من الولايات الأمريكية شهدت مظاهرات مناهضة لعنف الشرطة.

وأكدت أنه رغم إعلان السلطات حظر التجول مينيابوليس بولاية مينيسوتا اعتبارا من الساعة 22:00 حتى صباح الإثنين؛ إلا أن المظاهرات تواصلت في العديد من مناطق المدينة.

وأوضحت أن متظاهرين حاولوا اقتحام مركز للشرطة في المنطقة الخامسة بالمدينة، مرددين آخر ما قاله فلويد قبل وفاته نتيجة عنف الشرطة "لا أستطيع التنفس".

فيما من المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات يومي السبت والأحد.

في السياق نفسه، احتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى قناة "سي إن إن" في مدينة أتلانتا، احتجاجا على عنف الشرطة، حيث حطم بعض المتظاهرين زجاج مدخل المبنى.

فيما اعتقلت الشرطة بعض المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى القناة الأمريكية، مطلقة الغازات المسيلة لتفريق الجموع الغاضبة.

وتسبب الحادث المصور الذي شهد انتشارا واسعا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف بمدينة مينابوليس، ما دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية على احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.

وأشعل متظاهرون النار في مبني الشرطة بالمدينة، الجمعة، فيما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق شبكة "سي إن إن" المحلية.

وارتفعت أصوات في أنحاء البلاد من أجل إحقاق العدل، مطالبة عائلة فلويد، باتهام رجال الشرطة المتورطين.

"لا أستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".