فنانة سعودية شهيرة تكشف عن أصولها القبلية

السبت 30 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1458

كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن السبب الحقيقي وراء اضطرارها للكشف عن أصولها القبلية، قائلة إن شائعات حاصرتها في هذا الشأن، ”أغلبها كانت مغرضة“، هي ما دفعتها لذلك.

وأوضحت نيرمين محسن في تصريحات متلفزة عبر فضائية atv الكويت أنها ”لم تكن تريد الإفصاح عن ذلك لأنه أمر شخصي وكانت تريد أن يحبها الناس لشخصيتها، إضافة إلى أنها تكره العنصرية“.

وقالت الفنانة السعودية إنها كانت تتمنى أن يركز الجمهور على أعمالها الفنية كي لا يصنفها أحد من خلال جنسيتها فيحبها أو يكرهها.

وعن يومياتها مع الحجر المنزلي في ظل انتشار كورونا قالت الفنانة السعودية إن ”هناك نسبة من شعب المملكة لا يأخذون مسألة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر جدية“، مبينة أن لها أصدقاء أصيبوا بكورونا، وطالبت الجميع بأخذ الحذر.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نيرمين محسن بالدراما السعودية كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل ”العاصوف“، حيث جسدت دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.