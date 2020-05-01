أول دولة أوروبية تسمح بعودة المنافسات الرياضية.. لكن بشرط!

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سمحت الحكومة البريطانية بعودة المنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير أوليفر داودن المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والإعلام، اليوم السبت: "الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية" للوقاية من احتمال التقاط عدوى "كوفيد-19".
وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 حزيران/يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توفر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.
وكانت منافسات كرة القدم في البلاد قد توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت الصحف الإنجليزية قد كشفت الخميس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوقف منذ أكثر من شهرين، سيعود في السابع عشر من يونيو المقبل.
وقالت الصحف الإنجليزية إن اليوم المذكور سيشهد إقامة لقاءي أستون فيلا في مواجهة شيفلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.