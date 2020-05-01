مذيعة الجزيرة تكشف تفاصيل لقائها بـالفنان حسن حسني وكيف رد عليها؟

السبت 30 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نعت الإعلامية الأردنية علا الفارس، المذيعة بقناة الجزيرة، الفنان المصري الراحل حسن حسني، كاشفة عن تفاصيل لقاء بينهما وماذا أخبرته وكيف رد عليها بكل تواضع.

وأثنت مذيعة الجزيرة، على أخلاق وتواضع حسن حسني، مشيرة إلى أنها كانت من المنبهرين بفنه.

ونشرت علا الفارس عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة"تويتر" صورة للفنان الراحل، وعلقت بالقول،":فنان عظيم حقا وانسان رائع،من القِلة التي أحببتها على الشاشة وأبهرتني في الواقع،طيبه رقي تواضع .." قلت له اول مرة التقيته "وحدك فقط اشوف صورتك او اسمك بأي فيلم اشتري التذكرة وادخل السينما بدون تفكير انت فنان رهيب " رد مبتسما الحمدلله دي نعمة ورضا من ربنا... الله يرحمه".

وتوفى الفنان حسن حسني فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم تشييع جثمانه بمحافظة الفيوم، فيما غاب جميع الفنانين عن حضور الجنازة باستثناء الفنان سعد الصغير والفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.