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السعودية تفاجئ مواطنيها بعودة 90 ألف مسجد باستثناء مساجد هذه الإمارة

السبت 30 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت السعودية استعدادها لاقتتاح 90 ألف مسجد باستثناء الواقعة في إمارة مكة المكرمة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان إنه "تم استكمال كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة يوم غد الأحد، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن "فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا".

وحثت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، بحسب مانشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

كما أعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية.

 
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