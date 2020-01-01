الخدمة المدنية تعلن تمديد اجازة عيد الفطر وتحدد متى تنتهي

السبت 30 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عدن

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اقرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ، اليوم، تمديد الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين على ان تنتهي يوم ١١ يونيو.

وقالت الوزارة في بيان "ان تمديد الاجازة يأتي نظراً لتداعيات الوضع الصحي الناتج عن انتشار جائحة كورونا".

وأضافت" على الوزراء والمحافظين وروساء الأجهزة والهيئات المركزية المرتبطة خدمات وحداتهم بصحة ومعيشة المواطن والتي استمرت بأدائها خلال إجازة العيد مواصلة تقديم تلك الخدمات ومراجعة قوام المكلفين فيها في ضوء حجم وطبيعة وأهمية تلك الخدمات في الظروف الحالية ورفع تصورها للجنة العليا للطوارئ بشأن تنظيم الدوام فيها".