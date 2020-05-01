الحكومة ”الشرعية“ تطالب بموقف أممي ضاغط على الحوثيين للقبول بتشكيل لجنة مشتركة للتصدي لوباء كورونا

السبت 30 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 90

طالبت الحكومة اليمنية، السبت 30 مايو/أيار، بموقف أممي ضاغط على الحوثيين، للقبول بتشكيل لجنة مشتركة للتصدي لوباء كورونا، بشكل عاجل ودون شروط.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأعلنت الحكومة دعمها للبيان الصادر عن اللجنة الدائمة للوكالات الأممية الثلاثاء، الذي حذر من خطورة الوضع الصحي والإنساني في البلاد، ودعا إلى دعم دولي أوسع لليمن.

كما أدانت في البيان، استمرار الحوثيين في انتهاج ما سمتها "ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤوليات وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتهم“.