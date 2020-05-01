الصحة العالمية ترد على الحوثيين وتحقق في انتهاك حوثي للقانون الدولي كيف نجحت تركيا في السيطرة على جائحة كورونا بخلاف بلدان أوروبا الحكومة ”الشرعية“ تطالب بموقف أممي ضاغط على الحوثيين للقبول بتشكيل لجنة مشتركة للتصدي لوباء كورونا 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية... صفقة جديدة بين واشنطن والرياض وزير الصحة السعودي يطمئن الجميع وغدا تغير جديد تشهده جميع مناطق المملكة شاهد .. صور صادمة لصحفي يمني تعرض للتعذيب الشديد من قبل مليشيات الامارات وفاة فنان مصري شهير بعد مقتل نجلة ...رئيس هيئة الأركان يوجة رسالة إلى الجيش الوطني رحيل اليوسفي ..أول معارض بالعالم العربي يشارك في السلطة سلمياً رعب في صنعاء بعد إغلاق حارات "موبوءة" وعشرات يرحلون بصمت
طالبت الحكومة اليمنية، السبت 30 مايو/أيار، بموقف أممي ضاغط على الحوثيين، للقبول بتشكيل لجنة مشتركة للتصدي لوباء كورونا، بشكل عاجل ودون شروط.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأعلنت الحكومة دعمها للبيان الصادر عن اللجنة الدائمة للوكالات الأممية الثلاثاء، الذي حذر من خطورة الوضع الصحي والإنساني في البلاد، ودعا إلى دعم دولي أوسع لليمن.
كما أدانت في البيان، استمرار الحوثيين في انتهاج ما سمتها "ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤوليات وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتهم“.