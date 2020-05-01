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7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية... صفقة جديدة بين واشنطن والرياض

السبت 30 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه بمبلغ يقارب 500 مليون دولار للمملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر في الكونغرس الأمريكي، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تسلمتا إشعارا أوليا بخطط التوريد والمبيعات في منتصف يناير الماضي.

وأوضح المصدر أنه في حال تمت الموافقة على هذه الصفقة فإن السعودية ستشتري 7500 قنلبة دقيقة التوجيه من نوع "Paveway IV" من إنتاج شركة "Raytheon Technologies".

وأضاف المصدر أن الحكومة الأمريكية ستلزم شركة "Raytheon Technologies" بإنتاج أسلحة أخرى بقيمة 106 ملايين دولار للمملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أمر العام الماضي، الوزارة بالموافقة على 22 صفقة أسلحة معلقة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن، لمواجهة إيران.

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