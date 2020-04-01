وزير الصحة السعودي يطمئن الجميع وغدا تغير جديد تشهده جميع مناطق المملكة

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قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى المملكة بسبب طرق العلاج.
وأضاف وزير الصحة السعودي في تصريحات تلفزيونية أن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جدا، مشدداً أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام.
وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع كورونا، لافتا إلى "من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه".
وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.
ودعا وزير الصحة السعودي، الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر مرة أخرى.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الصحة السعودية، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تم تسجيل تعافي 1870.
وبالتالي بلغ إجمالي الحالات التراكمية 83384، تعافى منهم 58884، وبلغ إجمالي الوفيات 480.
يشار إلى أنه ابتداءً من غد الأحد وحتى 20 يونيو 2020م، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء