شاهد .. صور صادمة لصحفي يمني تعرض للتعذيب الشديد من قبل مليشيات الامارات

السبت 30 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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حصل مأرب برس على مجموعة صور تظهر اثار تعذيب شديد تعرض له صحفي يمني ،اختطفته مليشيات ما يسمى الحزام الامني المدعوم من الامارات.

وفي التفاصيل افرجت مليشيات الحزام الأمني عن الصحفي والناشط أصيل سويد في لحج بعد نحو شهر من اختطافه، وهو في حالة صحية ونفسية سيئة .

وقال أسامة سويد، شقيق أصيل، أنه في حالة صحية سيئة، ولا يقدر على الكلام.

وأضاف أن مسلحين سلموه لأحد أقاربه بعد التواصل معه ومطالبته بالحضور إلى منطقة الوهط لاستلامه، لافتا إلى أنه تم اسعافه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان أصيل سويد قد تعرض للاختطاف والإخفاء القسري قبل نحو شهر، أثناء توجهه من تعز إلى عدن.

ولم تحصل أسرته وزملاؤه عن أية معلومات حول مصيره أو الجهة الخاطفة حينذاك.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن أصيل مصطفى سويد اختفى يوم 1 مايو بعد خروجه من منزله في تعز متوجهاً إلى عدن بعدما تلقى تهديدات على خلفية نشاط صحفي، وأبلغ النقابة في وقت سابق لاختفائه.

وذكرت النقابة إنها تلقت بلاغا من أسرة المصور الصحفي عبدالله عوض بكير تفيد فيه باعتقاله بحضرموت.

وطالبت النقابة السلطة المحلية والأمنية في حضرموت سرعة الافراج عن الزميل بكير، محملة إياها كامل المسئولية عن حياته.

كما جددت النقابة مطالبتها بتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين وعدم الزج بهم في الصراعات.