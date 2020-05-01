شاهد..قرود تهاجم عاملا صحياً وتسرق عينات دم لمرضى كورونا

السبت 30 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وقالت السلطات الهندية إن الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كيلومترا شمالي لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

وقال الدكتور إس.كيه جارج المسؤول في الكلية «خطفت القرود عينات دم أربعة من مرضى كوفيد-19 يخضعون للعلاج وفرت بها... سنضطر لأخذ عينات دم أخرى منهم».

وأشارت السلطات إلى أنه لم يتضح إن كانت القرود سكبت عينات الدم لكن السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم الجامعي يخشون من زيادة تفشي الفايروس إذا حملت القرود العينات إلى المناطق السكنية.

وقال جارج إنه لم يتضح إذا كان من الممكن أن تصاب القرود بفايروس كورونا بسبب الدم الملوث.

وأضاف لرويترز «لا يوجد دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى».

وسجلت الهند 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفايروس كورونا.