الإرياني:مؤتمر المانحين ترجمة لمواقف المملكة الداعمة لليمن

السبت 30 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تنظيم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بتوجيهات ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين بالشراكة مع الامم المتحدة لمؤتمر المانحين لليمن2020م، ترجمة لمواقف المملكة الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.

وأشار الإرياني عبر حسابه في «تويتر» إلى أن المملكة كانت ولا تزال سباقة في تقديم الدعم الاخوي لنجدة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني، في وقت لم تقدم فيه إيران لليمن سوى القتل والدمار والاسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم.

وبين أن المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء القادم بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية سيخصص للتعريف بحجم الازمة الانسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والاغاثية في ظل المخاطر والتحديات وأبرزها مواجهة تفشي فايروس كورونا.