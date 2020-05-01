شاهد..قرود تهاجم عاملا صحياً وتسرق عينات دم لمرضى كورونا الإرياني:مؤتمر المانحين ترجمة لمواقف المملكة الداعمة لليمن العنف والمظاهرات يجتاح الولايات الأمريكية وأعمال نهب مستمر أكبر عملية إغاثة في العالم...الملك سلمان يوجه بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن ترامب يعلن قطع العلاقة مع الصحة العلمية وتحويل الأموال شاهد....الأمم المتحدة إغلاق 41 برنامجاً إنسانياً في اليمن قطر تعلق على أنباء الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي شاهد صور مذهلة لأول صلاة للجمعة في تركيا بعد 74 يوما من توقفها بسبب كورونا باحث يمني يتحدث عن العوامل الضامنة للانتصار النهائي على «الحوثيين» علماء المسلمين يدعو لهبة جماعية لإنقاذ اليمن
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تنظيم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بتوجيهات ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين بالشراكة مع الامم المتحدة لمؤتمر المانحين لليمن2020م، ترجمة لمواقف المملكة الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.
وأشار الإرياني عبر حسابه في «تويتر» إلى أن المملكة كانت ولا تزال سباقة في تقديم الدعم الاخوي لنجدة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني، في وقت لم تقدم فيه إيران لليمن سوى القتل والدمار والاسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم.
وبين أن المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء القادم بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية سيخصص للتعريف بحجم الازمة الانسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والاغاثية في ظل المخاطر والتحديات وأبرزها مواجهة تفشي فايروس كورونا.