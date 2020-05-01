الإرياني:مؤتمر المانحين ترجمة لمواقفىالمملكة الداعمة لليمن العنف والمظاهرات يجتاح الولايات الأمريكية وأعمال نهب مستمر أكبر عملية إغاثة في العالم...الملك سلمان يوجه بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن ترامب يعلن قطع العلاقة مع الصحة العلمية وتحويل الأموال شاهد....الأمم المتحدة إغلاق 41 برنامجاً إنسانياً في اليمن قطر تعلق على أنباء الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي شاهد صور مذهلة لأول صلاة للجمعة في تركيا بعد 74 يوما من توقفها بسبب كورونا باحث يمني يتحدث عن العوامل الضامنة للانتصار النهائي على «الحوثيين» علماء المسلمين يدعو لهبة جماعية لإنقاذ اليمن الاستخبارات التركية تحبط مخططا للانقلاب في تونس .. ماهي الاسرار التي كشفها أردوغان لسعيد وتم العثور عليها في قاعدة الوطية
حذرت الشرطة في لوس أنجلوس المتظاهرين من مغبة البقاء في مناطق التجمع غير المرخصة مضيفة أن ذلك سيعرضهم للاعتقال وفي تويتر يتحدثون عن ذلك أعمال نهب في منيابوليس رغم حظر التجوال! رغم حظر التجوال فقد شهدت منيابوليس مظاهرات حاشدة رفع فيها المتظاهرون لافتات تطالب بمعاقبة قتلة فلويد.
وبحسب مراسل نوفوستي فقد انشق بعض المتظاهرين عن المسيرة وذهبوا لسرقة متجر محطة وقود قريبة ومتجر بضائع.
وكسر الناس السواتر المصنوعة من الخشب التي أغلقت النوافذ والأبواب وقام أشخاص بتحميل البضائع في سيارات.