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العنف والمظاهرات يجتاح الولايات الأمريكية وأعمال نهب مستمر

السبت 30 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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حذرت الشرطة في لوس أنجلوس المتظاهرين من مغبة البقاء في مناطق التجمع غير المرخصة مضيفة أن ذلك سيعرضهم للاعتقال وفي  تويتر يتحدثون عن ذلك أعمال نهب في منيابوليس رغم حظر التجوال! رغم حظر التجوال فقد شهدت منيابوليس مظاهرات حاشدة رفع فيها المتظاهرون لافتات تطالب بمعاقبة قتلة فلويد.

وبحسب مراسل نوفوستي فقد انشق بعض المتظاهرين عن المسيرة وذهبوا لسرقة متجر محطة وقود قريبة ومتجر بضائع.

وكسر الناس السواتر المصنوعة من الخشب التي أغلقت النوافذ والأبواب وقام أشخاص بتحميل البضائع في سيارات.

  • اشتباك متظاهرين في دالاس مع الشرطة حاولت شرطة دالاس الحفاظ على مظاهرة سلمية في وسط المدينة ليلة الجمعة.
  • انضم قائد الشرطة رينيه هول إلى الضباط في دالاس خلال الاحتجاج وتحدث إلى أحد المتظاهرين.
  • وقال هول لمتظاهر "نحن نمنحك الشوارع ولكن لا يمكنك لمس ضباطنا."
  • تم استخدام الغاز المسيل للدموع بعد مواجهة المتظاهرين للضباط الذين وصلوا في محاولة للحفاظ على سلامتهم.
  •  أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الاحتجاجات على وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في مينيابوليس تحولت يوم الجمعة إلى أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية الكبرى المظاهرات والاعتقالات والتخريب وقعت في نيويورك ، أتلانتا ، جورجيا ، ألبوكيركي ، نيو مكسيكو ، فونتانا ، سان خوسيه ، كاليفورنيا ، وهيوستن ، تكساس.
  • شرطة نيويورك قامت باعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا قال مسؤول رفيع في شرطة نيويورك إن العديد من الضباط أصيبوا.
  • وتشمل إصابتهم نزيف الأنف والأسنان وإصابات أخرى.
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