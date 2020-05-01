العنف والمظاهرات يجتاح الولايات الأمريكية وأعمال نهب مستمر

السبت 30 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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حذرت الشرطة في لوس أنجلوس المتظاهرين من مغبة البقاء في مناطق التجمع غير المرخصة مضيفة أن ذلك سيعرضهم للاعتقال وفي تويتر يتحدثون عن ذلك أعمال نهب في منيابوليس رغم حظر التجوال! رغم حظر التجوال فقد شهدت منيابوليس مظاهرات حاشدة رفع فيها المتظاهرون لافتات تطالب بمعاقبة قتلة فلويد.

وبحسب مراسل نوفوستي فقد انشق بعض المتظاهرين عن المسيرة وذهبوا لسرقة متجر محطة وقود قريبة ومتجر بضائع.

وكسر الناس السواتر المصنوعة من الخشب التي أغلقت النوافذ والأبواب وقام أشخاص بتحميل البضائع في سيارات.