أكبر عملية إغاثة في العالم...الملك سلمان يوجه بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن

السبت 30 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكدت المملكة العربية السعودية، ، تنظيم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن الأسبوع المقبل مع الأمم المتحدة، التي قالت إن هذا البلد يواجه خطرا كبيرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن تنظيم المؤتمر يأتي بتوجيهات الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد، الثلاثاء المقبل لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه، حيث تهدف الأمم المتحدة فيه لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن المؤتمر "ترجمة لمواقف المملكة الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين".

وأضاف: "كانت ولا تزال المملكة سباقة في تقديم الدعم الأخوي لنجدة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني، في وقت لم تقدم فيه ايران لليمن سوى القتل والدمار والاسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم".