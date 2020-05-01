الإرياني:مؤتمر المانحين ترجمة لمواقفىالمملكة الداعمة لليمن العنف والمظاهرات يجتاح الولايات الأمريكية وأعمال نهب مستمر أكبر عملية إغاثة في العالم...الملك سلمان يوجه بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن ترامب يعلن قطع العلاقة مع الصحة العلمية وتحويل الأموال شاهد....الأمم المتحدة إغلاق 41 برنامجاً إنسانياً في اليمن قطر تعلق على أنباء الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي شاهد صور مذهلة لأول صلاة للجمعة في تركيا بعد 74 يوما من توقفها بسبب كورونا باحث يمني يتحدث عن العوامل الضامنة للانتصار النهائي على «الحوثيين» علماء المسلمين يدعو لهبة جماعية لإنقاذ اليمن الاستخبارات التركية تحبط مخططا للانقلاب في تونس .. ماهي الاسرار التي كشفها أردوغان لسعيد وتم العثور عليها في قاعدة الوطية
كشفت الأمم المتحدة أنها ستغلق 41 برنامجاً رئيسياً لها في اليمن وسيتم إغلاق 30 برنامجاً منها في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لبيان حذرت فيه المنظمة الدولية من ارتفاع في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يصل إلى 20 في المائة من الحالات، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وأكدت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، في البيان، أن الفيروس ينتشر في اليمن من دون رادع ولا يخفف منه أي شيء في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي التحذير فيما تواصل الميليشيات الحوثية إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا في مناطق سيطرتها.
إلى ذلك، تستضيف السعودية الأسبوع المقبل مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة، والذي سيُعقد افتراضياً، بناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك لدعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وكشف الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ«الشرق الأوسط» عن مشاركة 120 جهة إقليمية ودولية في المؤتمر. ... المزيد