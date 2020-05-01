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شاهد....الأمم المتحدة إغلاق 41 برنامجاً إنسانياً في اليمن

السبت 30 مايو 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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كشفت الأمم المتحدة أنها ستغلق 41 برنامجاً رئيسياً لها في اليمن وسيتم إغلاق 30 برنامجاً منها في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لبيان حذرت فيه المنظمة الدولية من ارتفاع في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يصل إلى 20 في المائة‎ من الحالات، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

وأكدت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، في البيان، أن الفيروس ينتشر في اليمن من دون رادع ولا يخفف منه أي شيء في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي التحذير فيما تواصل الميليشيات الحوثية إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا في مناطق سيطرتها.

إلى ذلك، تستضيف السعودية الأسبوع المقبل مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة، والذي سيُعقد افتراضياً، بناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك لدعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وكشف الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ«الشرق الأوسط» عن مشاركة 120 جهة إقليمية ودولية في المؤتمر. ... المزيد

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