قطر تعلق على أنباء الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي شاهد صور مذهلة لأول صلاة للجمعة في تركيا بعد 74 يوما من توقفها بسبب كورونا باحث يمني يتحدث عن العوامل الضامنة للانتصار النهائي على «الحوثيين» علماء المسلمين يدعو لهبة جماعية لإنقاذ اليمن الاستخبارات التركية تحبط مخططا للانقلاب في تونس .. ماهي الاسرار التي كشفها أردوغان لسعيد وتم العثور عليها في قاعدة الوطية لميس التركية: كورونا مصنوع لتدمير العالم وصانعه سيدفع الثمن مصدر في رئاسة الجمهورية يكشف حقيقة وفاة الرئيس ”هادي“ في الرياض السعودية.. خادمة تقتل ربة منزل بطريقة بشعة القيصر الأمريكي يحاصر الأسد.. دعوة إصلاحية للتصالح مع حزب المؤتمر وبقية القوى الوطنية والتعالى على الصغائر والثارات واجترار الماضي
نفت قطر وجود نية لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج أنباء عن انسحاب وشيك لقطر من المجلس التي تأسس عام 1981 ومقره الرياض.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، لوكالة فرانس برس، إن ”المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاطئة تمامًا ولا أساس لها“.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/ يونيو 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها جماعات متشددة وتقاربها مع إيران.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوعين، أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الأنباء المتداولة حينها فإن ”مصدرا دبلوماسيا خليجيا، قال إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي“